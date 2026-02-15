Во Мценском районе будут развивать похоронное дело

Из местного бюджета на развитие похоронных услуг выделят миллионы рублей.

Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела на территории Мценского района» принята постановлением местных властей. Ее действие рассчитано по 2028 год включительно. Как следует из паспорта программы, она «направлена на повышение качества предоставления ритуальных услуг на основе обеспечения целевой направленности решения ключевых проблем по обеспечению современного уровня похоронного дела в сельских поселениях Мценского района».

Ответственным исполнителем программы назначен районный отдел коммунального хозяйства. В сферу его полномочий включена организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территориях сельских поселений, а также оказания муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронения на муниципальных кладбищах. Похоронное дело представляет исключительную социально-экономическую и историко-культурную значимость данной сферы деятельности, считают авторы программы.

«Его нормативное правовое и экономическое обеспечение, безусловно, являются приоритетными государственными задачами, – говорится в паспорте. – Право гражданина на достойное отношение к его останкам и памяти после смерти должно восприниматься в качестве одного из основополагающих гражданских прав. Похоронное дело рассматривается не только как важнейшая составляющая гуманитарного сервиса, но и как важнейшая составляющая национальной духовной культуры».

Далее в документе отмечено, что похоронное дело затрагивает интересы всего населения Мценского района. Ежегодно жители посещают кладбища почтить память умерших родных и близких им людей. На данный момент на территории Мценского района имеется 52 общественных кладбища. Интересно, что специализированной службой по вопросам похоронного дела является МУП «Теплогаз Мценского района».

Власти отмечают ряд проблем. Например, основными причинами неудовлетворительного состояния территорий кладбищ является рост брошенных захоронений. Для поддержания в надлежащем состоянии кладбищ ежегодно проводятся: санитарная уборка территорий между могилами и площадок для транспорта, вывоз мусора, вырубка, опиловка, вывоз аварийных и сухостойных деревьев, вырубка кустарника, покос травы на территориях кладбищ и санитарных зон, завоз песка.

На перечисленные цели из местного бюджета в рамках новой программы выделят чуть более 7 миллионов рублей. Часть средств будет потрачена на обустройство контейнеров и бункеров для сбора мусора на кладбищах.

ИА “Орелград”