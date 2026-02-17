Клычков анонсировал «качественные изменения» в транспортном обслуживании

Губернатор Орловской области коснулся темы в ходе инвестиционного послания 17 февраля.

Андрей Клычков отметил, что понимает вопросы жителей по транспортному обслуживанию, особенно в региональном центре.

«Я неоднократно об этом говорил: планируем, пройдя все юридические процедуры, передать полномочия по транспортному обслуживанию муниципального образования город Орел на региональный уровень. Убежден, что это позволит объединить межмуниципальные и муниципальные перевозки для повышения качества работы общественного транспорта в агломерации. Аналогичная судьба по переходу на региональный уровень ждет и Трамвайно-троллейбусное предприятие. На мой взгляд, это решение является наиболее эффективным и единственным возможным для стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Для создания условий по обновлению транспорта с частными перевозчиками планируется заключение долгосрочных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров – на трехлетний период и более.

«Уверен, что озвученные изменения (та работа, которая сегодня идет подготовительная) позволят жителям уже в ближайшем перспективе увидеть качественные изменения в данной сфере», – заявил Андрей Клычков.

На иллюстрации фото из канала “Интересный город Орел | Орловчане!”. Ниже цитата из опубликованного поста.

«Андрей Евгеньевич! Это очень хорошо, что вы съездили в Москву к Президенту, рассказали всякие приятности о процветании Орловщины…

Но какова же реальность? Что нам ваша “сдача крупных объектов”, “рост производства” и “увеличение поголовья зубров”? МЫ УЕХАТЬ НЕ МОЖЕМ!!! ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ПОЛНОЙ АГОНИИ!!!

Вы обещали ежедневно контролировать работу общ.транспорта. И что? Либо Вы обманываете нас, либо обнаглевшие перевозчики, не выполняющие условия контрактов, просто пропускают вас мимо ушей».

ИА “Орелград”