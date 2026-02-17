Орловщина оказала помощь СВО на шесть миллиардов

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Заявление прозвучало сегодня в рамках оглашения инвестиционного послания на 2026-й год. Встреча проходит в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

По словам губернатора, с начала специальной военной операции наша область оказала помощь воинским формированиям на общую сумму шесть миллиардов рублей. На передовую отправили около 10 тысяч тонн гуманитарных грузов.

В зону СВО доставлялась зимняя и летняя одежда, медикаменты, дроны с комплектами управления, авто- и мототранспорт, инструменты, дизельные генераторы, средства личной гигиены, продукты и вода и многое другое.

ИА «Орелград»