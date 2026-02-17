Орловщина оказала помощь СВО на шесть миллиардов

17.2.2026 | 13:41 Новости, Общество

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Заявление прозвучало сегодня в рамках оглашения инвестиционного послания на 2026-й год. Встреча проходит в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

По словам губернатора, с начала специальной военной операции наша область оказала помощь воинским формированиям на общую сумму шесть миллиардов рублей. На передовую отправили около 10 тысяч тонн гуманитарных грузов.

В зону СВО доставлялась зимняя и летняя одежда, медикаменты, дроны с комплектами управления, авто- и мототранспорт, инструменты, дизельные генераторы, средства личной гигиены, продукты и вода и многое другое.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU