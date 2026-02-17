В Орле пройдёт масштабный Сретенский бал

Мероприятие приурочено к Международному дню православной молодежи.

Праздник отмечался 15 февраля. Однако бал проведут 21 числа.

Мероприятие состоится в Академическом театре имени Тургенева. Его проведут уже в шестой раз.

Участвовать в нём смогут люди в возрасте от 16 до 35 лет. В программе – исторические и социальные танцы, тематические игры, фотосалон, а также праздничный фуршет.

Как пояснили в Орловской митрополии, в эти дни такие балы проходят в десятках других регионов России. В нашей области другой Сретенский бал состоялся в православной гимназии имени Преподобного Алексия на предыдущих выходных.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»