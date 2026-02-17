В Орле пройдёт масштабный Сретенский бал

17.2.2026 | 12:40 Новости, Общество

Мероприятие приурочено к Международному дню православной молодежи.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Мартынов

Праздник отмечался 15 февраля. Однако бал проведут 21 числа.

Мероприятие состоится в Академическом театре имени Тургенева. Его проведут уже в шестой раз.

Участвовать в нём смогут люди в возрасте от 16 до 35 лет. В программе – исторические и социальные танцы, тематические игры, фотосалон, а также праздничный фуршет.

Как пояснили в Орловской митрополии, в эти дни такие балы проходят в десятках других регионов России. В нашей области другой Сретенский бал состоялся в православной гимназии имени Преподобного Алексия на предыдущих выходных.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU