ЛиАЗы транспортного предприятия Орла за долги выставлены на торги

17.2.2026 | 10:23 Важное, Транспорт

Арестованное имущество ТТП подлежит реализации.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Исполнительное производство возбуждено по мотивам решения арбитражного суда. Предприятие задолжало оплату за газ, тепло и электроэнергию. В Росимущество на реализацию на открытых торгах, проводимых в форме аукциона, переданы четыре единицы техники – автобусы ЛиАЗ 2012 и 2013 года выпуска. Их общая стоимость – 4,183 млн рублей. Имущество муниципального предприятия реализуется отдельными лотами. Заявки от желающих купить автобусы ожидают до середины марта. Подробнее о состоянии техники и условиях приобретения можно узнать в ГИС “Торги”.

ИА “Орелград”


