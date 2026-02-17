Молодого орловца осудили на семь лет за антиобщественные заявления

17.2.2026 | 11:19 Важное, Криминал, Новости

Известно, что это житель Кромского района. Дело возбуждалось на основе материалов Управления МВД по Орловской области.

Фото: vk.com/club56875931

Орловцу вменили сразу несколько статей — публичные призывы к террористической деятельности, распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил России (два эпизода) и реабилитация нацизма (тоже два эпизода). В итоге суд признал все обвинения в его адрес справедливыми.

Все антиобщественные высказывания относились к 2023-му году. Так, в мае он размещал ложные данные об использовании российской армии в комментариях на одном из каналов одного из мессенджеров. В июне — допускал публичные негативные заявления, которые касались Дня Победы, и унижал честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны. В августе он же разместил в интернете (в открытом доступе) публикации, где «обосновывал положительную оценку действий террористов».

В итоге молодого человека приговорили к семи годам лишения свободы. Уточняется, что он будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU