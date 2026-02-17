В Орле пытаются восстановить движение трамваев

Ранее оно приостановилось из-за снегопада.

Сообщалось, что накануне на линию не вышел ни один трамвай.

Как уточнил генеральный директор «Трамвайно-троллейбусного предприяти» Игорь Косолапов, проблема состояла не только в самих осадках. Работу ТТП осложнило и то, что в связи с погодными трудностями водители автомобильного транспорта сплошь и рядом вынужденно выезжали непосредственно на рельсы.

Кроме того, проблемой стала и парковка автомобильного транспорта вдоль дорог (даже в несколько рядов), затруднившая проведение механизированной уборки улиц. Например, такая ситуация сложилась на Карачевской.

В настоящее время предприятие вывело на улицы всю свою спецтехнику. К расчистке путей подключились городские коммунальные службы — «Спецавтобаза» и «Орёлводоканал», сообщили в пресс-службе мэрии.

Очистка трамвайного полотна проводится комбинированным способом. В этом помогают как техника, так и рабочие.

«Рассчитываем, что сегодня, либо, в крайнем случае, завтра утром трамваи вернутся на линию», — заявил Косолапов.

ИА «Орелград»