В орловской глубинке начали строить мототрассу

17.2.2026 | 12:33 Новости, Спорт

Строительство ведётся в Сосковском районе.

obl1.ru

Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Планируется, что трасса сможет принимать соревнования по мотоциклетному спорту всероссийского уровня.

Уже в текущем году (в июне) здесь планируется провести профильные соревнования на кубок губернатора. В 2027-м году — этап соответствующего Чемпионата России.

Ранее сообщалось, что объект планируют построить в Алпеевском сельском поселении у деревни Гнилое Болото. Для этого требовалась смена категории земель – из сельскохозяйственного назначения в спортивное.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU