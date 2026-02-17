В орловской глубинке начали строить мототрассу

Строительство ведётся в Сосковском районе.

Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Планируется, что трасса сможет принимать соревнования по мотоциклетному спорту всероссийского уровня.

Уже в текущем году (в июне) здесь планируется провести профильные соревнования на кубок губернатора. В 2027-м году — этап соответствующего Чемпионата России.

Ранее сообщалось, что объект планируют построить в Алпеевском сельском поселении у деревни Гнилое Болото. Для этого требовалась смена категории земель – из сельскохозяйственного назначения в спортивное.

