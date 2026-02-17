В Орле в поликлинике №2 укомплектовали штат врачей

Здесь начали вести приём несколько новых специалистов.

Теперь в поликлинике есть медицинский логопед, а также психолог, сообщают «Вести-Орёл». Ранее стало известно, что в учреждении появился и аллерголог.

Пополнение штата новыми специалистами сняло нагрузку с терапевтов и пульмонолога. Ранее по данным профилям вынужденно работали они.

Медицинский логопед занимается с людьми, которые перенесли инсульт или травмы. Врач помогает им восстановить не только речь и голос, но и способность глотать.

Таких же пациентов направляют и к психологу. Также психологическая помощь оказывается ветеранам боевых действий и женщинам до и после родов.

ИА «Орелград»