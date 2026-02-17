В Орле в поликлинике №2 укомплектовали штат врачей

17.2.2026 | 11:53 Медицина, Новости

Здесь начали вести приём несколько новых специалистов.

vestiorel.ru

Теперь в поликлинике есть медицинский логопед, а также психолог, сообщают «Вести-Орёл». Ранее стало известно, что в учреждении появился и аллерголог.

Пополнение штата новыми специалистами сняло нагрузку с терапевтов и пульмонолога. Ранее по данным профилям вынужденно работали они.

Медицинский логопед занимается с людьми, которые перенесли инсульт или травмы. Врач помогает им восстановить не только речь и голос, но и способность глотать.

Таких же пациентов направляют и к психологу. Также психологическая помощь оказывается ветеранам боевых действий и женщинам до и после родов.

vestiorel.ru
vestiorel.ru

 

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU