В Орле ввели в эксплуатацию новую станцию водоподготовки

Она находится на Наугорском водозаборном узле.

Ожидается, что это событие улучшит водоснабжение около четырёх с половиной тысяч орловев, проживающих в Советском районе города. Производительность станции составляет 1577,8 кубометра в сутки.

Новые технологические мощности включают в себя насосную станцию (мощностью 65,74 кубометра в час) и канализационную насосную станцию (мощностью 6 кубометров в час).

На станции используется современная система очистки и обеззараживания воды. Она контролирует риски образования побочных продуктов дезинфекции.

Строительство велось в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

ИА «Орелград»