Орловский завод освоил выпуск актуальной гайки

Новую продукцию начал выпускать Орловский сталепрокатный завод. В здешнем крепёжном цехе установили сразу три автомата для её изготовления.
«Самоконтрящиеся гайки с нейлоновой вставкой нужны для предотвращения самопроизвольного отвинчивания соединения из-за вибрации, ударов или нагрузок», – рассказали в соцсетях правительства Орловской области.
Продукт востребован на российском рынке. Он широко применяется в автопромышленности. Такие гайки используют для фиксации элементов подвески и крепления тормозных компонентов, а также при монтаже электронных блоков управления.
Кроме того, они используются и в авиационной технике, а также в сферах машиностроения и строительства.
