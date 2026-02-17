Орловский завод освоил выпуск актуальной гайки

Продукт востребован на российском рынке.

Новую продукцию начал выпускать Орловский сталепрокатный завод. В здешнем крепёжном цехе установили сразу три автомата для её изготовления.

«Самоконтрящиеся гайки с нейлоновой вставкой нужны для предотвращения самопроизвольного отвинчивания соединения из-за вибрации, ударов или нагрузок», – рассказали в соцсетях правительства Орловской области.

Продукт востребован на российском рынке. Он широко применяется в автопромышленности. Такие гайки используют для фиксации элементов подвески и крепления тормозных компонентов, а также при монтаже электронных блоков управления.

Кроме того, они используются и в авиационной технике, а также в сферах машиностроения и строительства.

ИА «Орелград»