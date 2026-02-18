Большинство школ Орловщины переведут на дистанционку из-за снегопада

Исключением станет областной центр.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, существенное ухудшение погодных условий может произойти уже завтра. Ожидается обильный снегопад. Он может начаться сегодня после 20 часов и продолжаться до вечера завтрашнего дня.

«В этой связи принято решение перевести школы в районах области на дистанционный режим и организацию дежурных классов. В городе Орле – посещение школ и детских садов в свободном режиме с организацией дежурных групп», – указал губернатор.

Также Андрей Клычков попросил глав учреждений высшего и среднего специального образования «скорректировать начало

учебного процесса и перенести начало занятий на более позднее время».

Кроме того, губернатор попросил орловцев не покидать дома без особой надобности, а водителей, по возможности, не садиться за руль и не оставлять свой транспорт на обочинах (чтобы не мешать снегоуборочной технике).

ИА «Орелград»