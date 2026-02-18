В 2025 году малый и средний бизнес нарастил объем выплат самозанятым

Рекордные 12,4 млрд рублей – это на 70 % больше, чем годом ранее.

Более 170 тыс. переводов от малого и среднего бизнеса самозанятым – такова статистика ВТБ. Все активнее рутинные и проектные задачи переводят на внештатных специалистов. Лидеры спроса – строительная отрасль, торговля, транспорт и ИТ. При этом 30 % платежей пришлось на Москву и Санкт‑Петербург, заметная активность также отмечена в Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников подчеркивает, что сотрудничество с самозанятыми окончательно закрепилось как системный инструмент бизнеса, а не временная мера.

Отметим, в Орловской области специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен с 1 июля 2020 года. С этого момента орловские самозанятые заработали 22,2 миллиарда рублей. За 11 месяцев 2025 года они пополнили бюджет на 323 миллиона рублей, сообщило УФНС по региону. В настоящее время количество самозанятых в регионе превышает 52 тысячи человек. Только за последний год их стало больше на 20%.

