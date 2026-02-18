На ферме орловского СПК «Заря Мира» выявили нарушения

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Ведомство проводило соответствующую проверку. Сотрудники Россельхознадзора пришли с профилактическим визитом.

Ферма сельскохозяйственного потребительского кооператива находится в Должанском районе. Здесь занимаются разведением крупного рогатого скота.

Как выяснилось, территория фермы не была разделена на изолированные зоны определённого назначения (для производства, хранения кормов и навоза, административных нужд и так далее).

На въезде отсутствовал дезинфекционный барьер для обработки транспорта. Кроме того, у входов в помещения, где находились животные, не лежали дезинфекционные коврикив для обуви.

«Указанные нарушения создают риски распространения инфекционных заболеваний и заноса патогенов на ферму», – подчеркнули в управлении. Ведомство выдало СПК предписание об устранении недочётов.

ИА «Орелград»