Долг орловцев по налогам сократился на 39 миллионов рублей

Тенденцию сокращения задолженности специалисты связывают с законодательными новеллами.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 января 2026 года сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц, то есть простых жителей региона, уменьшилась на 38,8 миллиона рублей. Данную тенденцию специалисты связывают с рядом факторов, но одним из основных, вероятно, стал новый механизм внесудебного порядка взыскания задолженности с физических лиц. Напомним, он начал действовать с 1 ноября 2025 года, и для того, чтобы граждане к нему привыкли, государство предоставило им переходный период.

Новый механизм позволяет налоговикам взыскивать задолженность как в судебном, так и во внесудебном порядке. Выбор зависит от согласия или несогласия налогоплательщика с суммой долга. До реформы взыскать налоговые долги с гражданина можно было только на основании судебного приказа. Как пояснили в пресс-службе УФНС, переходные положения предусматривают предварительное направление всем физическим лицам, имеющим задолженность, специального информационного сообщения. Гражданину дается 30 дней для того, чтобы согласиться с суммой долга или не согласиться.

«Так, в ноябре-декабре прошлого года налоговым органом региона было направлено почти 30 тысяч таких сообщений о наличии отрицательного сальдо, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – По истечении установленного срока для оспаривания и при отсутствии возражений должника в сальдо единого налогового счета было восстановлено 28,1 миллиона рублей задолженности, которая по новым правилам взыскания будет списана с банковских счетов граждан без обращения в суд».

Если у должника нет банковских счетов или на них не хватает денег, взысканием долга займутся «по старинке» – налоговики обратятся в службу судебных приставов, и уже приставы проведут комплекс мер принудительного взыскания, в состав которого входит и арест имущества, и ограничения должников в правах. Например, это может быть временная приостановка действия водительского удостоверения или ограничение на выезд за рубеж.

«Дополнительную информацию о новом порядке взыскания задолженности можно найти на главной странице сайта ФНС России в разделе «Новый порядок погашения задолженности», – подсказали в областной налоговой службе.

