Орловские школы и детсады получили предостережения

Мониторинг безопасности был проведен в рамках осуществления госнадзора.

Департамент образования Орловской области обнародовал информацию о результатах надзорных мероприятий, проведенных без взаимодействия с контролируемыми лицами. Речь идет о мониторинге безопасности, который включает в себя дистанционные наблюдения за соблюдением школами и детсадами обязательных требований. В данном случае мониторинг безопасности был проведен «посредством сбора и анализа информации, размещенной на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Всего было проверено 16 образовательных учреждений региона, и к семи из них вопросов у наблюдателей не возникло. На их сайтах не были выявлены нарушения обязательных требований или признаки таковых. В то же время признаки нарушений обязательных требований были выявлены в девяти образовательных организациях. Всем им выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В список, обнародованный департаментом образования, включены: Знаменский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей «Теремок»; детские сады №№ 7, 10 и 12 города Мценска; детский сад села Губкино Малоархангельского района; детские сады №№ 1 и 3 Кромского района; детский сад № 2 «Рябинушка» города Новосиля; детский сад «Колобок» Дмитровского района. Ранее по результатам мониторинга безопасности предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований было выдано гимназии № 16 города Орла.

Как уже писал «Орелград», на днях были опубликованы результаты ежегодного регионального мониторинга мнения родителей по вопросам оказания платных образовательных услуг. В его рамках была оценена информативность официальных сайтов школ. Оказалось, что не все родителя за сайтами следят. Так, лишь 52 процента опрошенных утвердительно ответили на вопрос о том, что известно ли им, что на официальном сайте школы, в которой обучается их ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг.

С образцом договора об оказании платных образовательных услуг, который должен публиковаться на школьном сайте, оказались знакомы далеко не все респонденты. Лишь 45 процентов опрошенных сказали, что знают об этом. «Несмотря на доступность большинства документов онлайн, некоторые семьи предпочитают получать информацию непосредственно в школе, предпочитая личное общение с классным руководителем и администрацией», – отмечено в докладе об итогах мониторинга.

ИА «Орелград»