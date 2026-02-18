В Орле вступило в силу решение по делу об афере

Его рассматривал Заводской районный суд.

Фигурантом стал местный житель, который не признал свою вину. Но суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Как следует из материалов дела, подсудимый приобрел земельный участок в одной из садовых товариществ, а затем решил его перепродать с выгодой для себя. В начале 2024 года он разместил на одном из сайтов объявление. Земельный участок был выставлен на продажу вместе с одноэтажным садовым домиком. На объявление откликнулась женщина, согласившаяся приобрести участок за 220 тысяч рублей. По просьбе продавца она сначала перевела ему на карту аванс, затем – всю оставшуюся сумму.

Однако вскоре женщина узнала, что оформить сделку ей не удастся. Выяснилось, что участок – с обременениями. Ранее приставы наложили запрет на регистрационные действия с этой землей. Заплаченных денег покупательница вернуть не смогла, поэтому обратилась в полицию. Действия продавца участка были расценены следствием и судом как мошенничество, хотят тот вины за собой не видел.

По его версии, он и сам ничего не знал об обременениях. Мол, бывший владелец земли об этом ему не сказал. А именно бывший владелец несколько лет назад не оплатил наложенный на него судом штраф, из-за чего впоследствии участок попал под обременение. Однако в рамках рассмотрения уголовного дела бывший владелец земли пояснил, что рассказывал новому владельцу о непогашенном штрафе и предупреждал его о том, что при заключении новой сделки могут возникнуть проблемы.

Суд посчитал, что в данном случае действительно имела место афера. Фигуранту назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое затем было заменено на наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 10 процентов в доход государства.

Напомним, ранее в Орловской области молодого парня задержали по подозрению в обмане пенсионера. Пожилой человек по ошибке принял предполагаемого афериста за своего внука. Известно, что подозреваемый – 2002 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Пострадавшим стал орловец 1949 года рождения. С его слов, он шел по улице, когда рядом остановился автомобиль. Водитель предложил его подвезти, а когда пенсионер согласился, то новый знакомый умудрился задорого продать ему рыбку и икру.

«Как сообщил заявитель, молодой человек пришел вместе с ним домой к пенсионеру, где передал ему тушку рыбы и консервную банку с продуктом, имитирующим красную икру. Затем, проникнувшись доверием к гостю, пожилой гражданин отдал тому все свои наличные средства – порядка 12 тысяч рублей. Заявитель признался полицейским, что принял злоумышленника за своего внука, которого не видел несколько лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»