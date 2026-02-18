В Орле и Ливнах оценили риски при половодье

В областном центре может подтопить около 50 улиц.

Однако это произойдёт при самом худшем варианте — если вода поднимется до 10 метров и 4 сантиметров. Если высота паводковых вод составит до 8,66 метра, то в зону вероятного затопления попадут 30 улиц. Впрочем, в предыдущий раз такие показатели регистрировались в Орле ещё в 1980-е годы.

Тем не менее за каждой потенциально подтопляемой улицей будет закреплён конкретный пункт временного размещения, а также транспорт.

Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на городскую администрацию. Вопрос подготовки к половодью обсуждали в мэрии сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем в Ливнах провели ежегодный смотр готовности сил и средств. По информации местного «Принт-ТВ», мероприятие прошло накануне. Рабочая группа оценила оснащение и укомплектованность аварийных и спасательных бригад.

Предполагается, что в случае подтопления в Ливнах в учебных заведениях организуют семь пунктов временного размещения граждан. Они смогут принять до 1800 человек. Также в ПВР можно будет получить трёхразовое горячее питание.

