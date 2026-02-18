В Орле и Ливнах оценили риски при половодье

18.2.2026 | 15:40 Новости, Происшествия

В областном центре может подтопить около 50 улиц.

Фото: Администрация Орла

Однако это произойдёт при самом худшем варианте — если вода поднимется до 10 метров и 4 сантиметров. Если высота паводковых вод составит до 8,66 метра, то в зону вероятного затопления попадут 30 улиц. Впрочем, в предыдущий раз такие показатели регистрировались в Орле ещё в 1980-е годы.

Тем не менее за каждой потенциально подтопляемой улицей будет закреплён конкретный пункт временного размещения, а также транспорт.

Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на городскую администрацию. Вопрос подготовки к половодью обсуждали в мэрии сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем в Ливнах провели ежегодный смотр готовности сил и средств. По информации местного «Принт-ТВ», мероприятие прошло накануне. Рабочая группа оценила оснащение и укомплектованность аварийных и спасательных бригад.

Предполагается, что в случае подтопления в Ливнах в учебных заведениях организуют семь пунктов временного размещения граждан. Они смогут принять до 1800 человек. Также в ПВР можно будет получить трёхразовое горячее питание.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU