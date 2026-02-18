На Орловщине могут поддержать и взрослых пациентов с фенилкетонурией

Профильный комитет одобрил это предложение.
Соответствующий вопрос на рассмотрение регионального парламента внесёт прокуратура.
Также о поправках попросило региональное отделение «Всероссийского общества по фенилкетонурии». Оно направило обращение в комитет облсовета по здравоохранению.
Как рассказала глава отделения Ольга Шорохова, сейчас в нашем регионе проживают 39 пациентов с наследственным нарушением аминокислотного обмена веществ. 16 из них это совершеннолетние граждане.
Больным фенилкетонурией требуется особая низкобелковая диета. Её соблюдение обходится недёшево. Ранее облсовет принял закон о региональной выплате на приобретение необходимых продуктов — но пока такая помощь не полагается взрослым пациентам.
«С совершеннолетием проблемы не уходят… Мы просим рассмотреть возможность региональной выплаты на приобретение специализированных низкобелковых и безбелковых продуктов для совершеннолетних пациентов на уровне поддержки детей 15-17 лет», — высказалась Шорохова.
ИА «Орелград»