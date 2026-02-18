Новые сроки сдачи поликлиники Мценской ЦРБ пока не обозначены

18.2.2026 | 13:10 Медицина, Новости

Однако в некоторых помещениях уже идёт генеральная уборка.

Фото: vk.com/idynkovich

Об этом стало известно на заседании профильного комитета облсовета.

Напомним, ремонт должен был финишировать ещё в декабре 2023 года. В последний раз объект обещали сдать к 26 декабря 2025 года. Эта дата указана в карточке контракта на портале госзакупок и сейчас.

«Дорожная карта по срокам сдачи объекта в эксплуатацию находится у исполнителя — КУ ОО «Орёлгосзаказчик». Новые сроки не обозначены», — пояснил глава департамента здравоохранения Константин Бобраков. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

В свою очередь, главный врач Мценской ЦРБ Яна Карзова рассказала, что в помещениях, к которым нет претензий, уже проводится генеральная уборка. Выявленные замечания устраняются.

Напомним, что объект доводит до ума «СК Гранит».

«Открытым остаётся вопрос с рентген-кабинетом. Как только до нас будут доведены лимиты, мы разместим информацию о закупке. Техническим исполнителем будет КУ ОО «Орелгосзаказчик», — добавила Карзова.

