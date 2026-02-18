СМИ сообщили об увольнении главы ТТП

Утверждается, что Игорь Косолапов покинул свой пост.

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники. Утверждается, что это произошло «накануне» (очевидно, 17 февраля).

По данным портала, Косолапов формально написал заявление об уходе по собственному желанию, но фактически сделал это по инициативе мэра Орла Юрия Парахина.

«Главной причиной… стал невыход трамваев на линию после снегопада, к которому ТТП не было готово от слова «совсем», и массовые жалобы горожан на работу электротранспорта. На решении также сказался систематический сбой в графиках движения автобусов, в том числе на самом популярном девятом маршруте», – пишет издание.

Сам Игорь Косолапов пообщался со СМИ, но не дал конкретного ответа. «Не могу [подтвердить или опровергнуть решение об увольнении]», – заявил он.

ИА «Орелград»