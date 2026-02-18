Названы главные проблемы для развития автотуризма на Орловщине

Региону придется заметно улучшить существующую инфраструктуру.

В Орловской области расширяется работа по увеличению навигации для туристов. Как сообщила пресс-служба губернатора, на территории туристского центра города Орла, на одном из излюбленных гостями пешеходных маршрутов установлена уличная круглогодичная выставка «Бирюзовое кольцо России». Увеличивается количество информационно-навигационных щитов в популярнейших туристических местах и вдоль федеральных трасс, пересекающих Орловщину.

Между тем нерешенных проблем еще достаточно. Как уже рассказывал «Орелград», в этом году правительство региона утвердило программу по развитию автомобильного туризма на территории Орловской области до 2030 года. Но для ее успешной реализации потребуется приложить немало усилий. В частности, авторы программы перечислили ключевые проблемы региональной сферы оказания услуг на объектах дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, расположенных в приоритетных для автомобильного туризма локациях.

В список проблем включены: неполное покрытие сотовой связью вдоль автомобильных туристских маршрутов и на объектах туристской инфраструктуры; недостаточно развитая система навигации и ориентирования; незначительное количество кемпингов и автокемпингов; недостаточно развитая сеть электрозаправок, требующей расширения вдоль автомобильных туристских маршрутов и вблизи объектов туристской инфраструктуры; недостаточное информирование туристов, следующих по автомобильным туристским маршрутам, совершающих остановки на объектах дорожного и придорожного сервиса.

В документе подчеркнуто, что услуги для автотуристов по маршрутам следования должны быть обеспечены не только для автомобиля (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, мойки), но и для самих туристов (санитарные зоны, пункты общественного питания и торговли, прачечные, душевые, мотели, кемпинги, кемпинговые стоянки, медицинские пункты, зоны обеспечения интернет-связи и другие объекты сервисов). Причем услуги и сервисы для автотуристов на пути следования должны предоставляться чаще, чем для транспортных средств.

«Должен быть предоставлен широкий ассортимент качественных услуг по доступным ценам с использованием цифровых сервисов, которые также могут представлять автотуристу информацию о возможных услугах, – говорится в паспорте программы. – Поэтому автомобильная дорога по маршруту следования к объектам туристского показа должна быть обеспечена сопутствующей инфраструктурой, обеспечивающей доступ к набору качественных услуг».

Автомобильный туризм, в отличие от других видов туризма, дает максимальную степень свободы выбора своего маршрута и времени путешествия с учетом возможности выбора попутчиков, вещей и формата поездки. Автотурист может посещать города, села, достопримечательности, в том числе расположенные вне дорог общего пользования и в местах бездорожья. В современных условиях автотурист находится на новом уровне возможностей и потребностей в индивидуализации путешествий.

Для региона важно «заманить» его к себе. Областные власти уже определили целевую для Орловщину аудиторию автотуристов. К наиболее многочисленной группе автотуристов они отнесли людей, использующих свой личный транспорт. Данная категория путешественников мобильна, при этом в местах длительных остановок и отдыха нуждается в коллективных средствах размещения. Ко второй категории путешественников отнесены экскурсанты, передвигающиеся на автобусах. Третья категория автотуристов путешествует на специально предназначенных для путешествий автомобилях – автодомах, в том числе в виде прицепа, оснащенных специализированным оборудованием для размещения, приготовления пищи и отдыха.

К четвертой категории автотуристов относятся экстремальные туристы, в том числе использующие транспортные средства повышенной проходимости. Суть данного вида туризма заключается в построении маршрута по бездорожью, в том числе с использованием вездеходов, квадроциклов, снегоходов и пр. К пятой категории можно отнести автотуристов, путешествующих на мотоциклах и мопедах, которые совмещают спортивную составляющую с осмотром культурных и природных достопримечательностей.

ИА «Орелград»