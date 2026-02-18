Орловских строителей одинаково не радуют налоги и погода

Названы основные факторы, ограничивающие работу строительной отрасли.

Орелстат обнародовал оперативные данные об итогах строительной деятельности в Орловской области. Так, общий объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в 2025 году составил 46,8 миллиарда рублей, или 110 процентов, в сопоставимой оценке, к уровню 2024 года. Из общего количества введенных в действие в 2025 году зданий 94 процента – это здания жилого назначения.

Статистики также привели результаты традиционного опроса, в котором ежеквартально принимают участие руководители строительных организаций региона. Основными факторами, которые ограничивали строительную деятельность в IV квартале 2025 года, опрошенные назвали высокий уровень налогов (49 процентов респондентов) и погодные условия (48 процентов). По сути, в конце прошлого года строителям одинаково мешали погода и налоги, что встречается не так уж и часто.

Высокий процент коммерческих кредитов в качестве сдерживающего развитие отрасли фактора отметили 35 процентов руководителей строительных организаций, недостаток финансирования – 32 процента, недостаток заказов на работы – 31 процент, высокую стоимость материалов, конструкций и изделий – 28 процентов, неплатежеспособность заказчиков – 22 процента, недостаток квалифицированных рабочих – 11 процентов. На конкуренцию со стороны других строительных фирм пожаловались лишь 4 процента опрошенных.

«По данным обследования деловой активности строительных организаций, отражающего взгляды руководителей на текущую конъюнктуру в сфере строительного бизнеса и перспективы его развития, проведенного по состоянию на 10 ноября 2025 года, индекс предпринимательской уверенности в строительстве в IV квартале 2025 года составил -12 процентов», – следует из информации Орелстата.

