В Орле трамваи частично вернулись на линии

18.2.2026 | 10:43 Новости, Транспорт

Пока что они обслуживают только маршруты №1 и №4.

Игорь Косолапов. Фото: Администрация Орла

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Орла, ссылаясь на гендиректора «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игоря Косолапова. По его словам, на данных маршрутах трамваи работают с сегодняшнего утра в штатном режиме.

На маршрут №1 («Железнодорожный вокзал — Кольцо у ТМК «Гринн»») вышло 4 трамвая. На маршрут №4 («Железнодорожный вокзал — Школа №35») — 3 единицы.

«Работы по расчистке полотна в районе ТМК «Гринн» продолжаются. Сегодня, по их завершении, на линию вернётся и трамвай №3», – указал Игорь Косолапов.

Напомним, проблема состояла не только в самих осадках, но и в поведении водителей автотранспорта.

