В Орловской области более 900 осужденных прошли обучение

В местах лишения свободы они получают новые профессии и образование.

В Орловской области за 2024/2025 учебный год в ФКПОУ (Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение) было обучено более 960 осужденных по 16 наименованиям профессий. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФСИН России, давшая краткий отчет с заседания итоговой ведомственной коллегии. Напомним, с основным докладом об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности на коллегии выступил начальник регионального УФСИН Павел Федоров.

«В отчетном году сотрудниками аппарата Управления и подведомственных учреждений осуществлялись мероприятия, направленные на укрепление режима отбывания наказания, изоляцию и постоянный надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, проведение обысков и досмотров, укрепление правопорядка, профилактику и предупреждение преступлений и правонарушений осужденными и иными лицами», – отметил в своем выступлении Павел Федоров.

Что касается обучения, то такое право осужденным дает закон. Так, общее образование в исправительных учреждениях получают все осужденные к лишению свободы, не достигшие тридцатилетнего возраста и не имеющие аттестата. А по окончании обучения каждому из них выдается аттестат, так что на свободу они выходят с образованием. По данным ведомства, в 2024/2025 учебном году среднее общее образование в Орловской области получили 56 осужденных.

В учреждениях региональной уголовно-исполнительной системы работают три общеобразовательные школы и три учебно-консультационных пункта. В ведомстве заверили, что все они в достаточной мере укомплектованы научно-методической литературой, дидактическими пособиями и учебниками. Обучают осужденных опытные и квалифицированные преподаватели.

Кроме того, в исправительных колониях №№ 2, 5 и 6 действуют три федеральных казенных профессиональных образовательных учреждения. А в колониях-поселениях №№ 3 и 7 и в СИЗО-1 города Орла создано три «места осуществления образовательной деятельности». На их базе реализуются программы профессионального обучения осужденных, в том числе среднего профессионального образования.

«Обучение здесь осуществляется по профессиям, которые востребованы не только в колониях, но и на рынке труда Орловской области. Это оператор швейного оборудования, швея, повар, пекарь, оператор котельной, парикмахер, сварщик. По итогам обучения выдаются документы об образовании государственного образца. Ну и конечно, осужденные имеют возможность получать высшее образование дистанционно», – отметил ранее в одном из интервью Павел Федоров.

