В Орле выберут самого внимательного читателя

Конкурс проводится по произведениям Гончарова и Толстого.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение финала XII областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель». Он пройдет 19 февраля 2026 года в 10:00. Напомним, в этом году конкурс проводится по произведениям Ивана Гончарова «Обыкновенная история» и Льва Толстого «Юность».

«Основные задачи конкурса: привлечение внимания молодежи и подростков к русской классической и современной литературе, побуждение интереса к прочтению и дальнейшему углубленному изучению произведений русских писателей, содействие воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине посредством изучения произведений отечественных авторов», – перечислили в «Бунинке», которая проводит конкурс совместно с департаментом образования Орловской области в лице Института развития образования.

Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие и общекультурные цели. Его главная цель заключается в продвижении книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека. Конкурс стартовал в середине декабря 2025 года и на первом этапе проводился в районах и городах Орловской области.

Проведение финала в «Бунинке» не станет заключительным мероприятием. Подведение итогов пройдет в период с 21 февраля по 14 марта, а награждение победителей и участников намечено на 18 марта, церемония также состоится в стенах «Бунинки». Финалистам же предстоит дать письменные ответы на предложенные вопросы по произведениям Гончарова «Обыкновенная история» и Толстого «Юность».

Участник может получить 2 балла за каждый полный правильный ответ и 1 балл за частично правильный ответ. Победителей определят по наивысшему количеству набранных баллов, они будут награждены дипломами. Добавим, что в конкурсе участвует только молодежь в возрасте до 21 года, в том числе учащиеся 8-11-х классов, студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также работающая молодежь.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»