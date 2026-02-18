В среднем на Орловщине регистрировали по 18 преступлений в день

Сегодня в прокуратуре Орловской области подвели итоги работы за год.

Фото: Прокуратура Орловской области

Это произошло на расширенном заседании коллегии. Его возглавил прокурор области Алексей Тимошин.

Как сообщает ведомство, в 2025-м году в регионе зарегистировали 6613 преступлений (в среднем примерно по 18,2 на каждый день года). По ряду категорий показатели демонстрируют снижение.

Так, сократилось количество преступлений против личности и собственности, совершённых в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, число рецидивов. Также стало меньше случаев мошенничества с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (на 15%).

В 2025 году правоохранительными органами выявлено 141 преступление коррупционной направленности. Прокурорами направлены в суды иски о взыскании причинённого ущерба на общую сумму около 470 миллионов рублей.

Также за год выявлено 96 лиц, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства. По прокурорской инициативе семеро граждан, занимавших должности гражданских госслужащих, уволены по причине утраты доверия. Ещё 30 привлечены к дисциплинарной ответственности. Восемь юрлиц наказали в административном порядке — в связи со случаями незаконного вознаграждения.

В то же время в прокуратуре отметили ухудшение обстановки на дорогах. Число ДТП выросло на 11%, количество погибших — более чем в два раза, количество пострадавших — на 10%. Алексей Тимошин потребовал уделить особое внимание данному вопросу.

Также в ведомстве рассказали, что за год прокуратуре области удалось восстановить права около пяти тысяч «льготников» – теперь они обеспечены лекарствами и медизделиями в соответствии с законом. Погашены задолженности: по оплате труда — на общую сумму около 60 миллионов рублей, за топливные и энергетические ресурсы — примерно на 270 миллионов, перед субъектами предпринимательства — примерно на 590 миллионов.

В общей сложности по всем направлениям прокурорами выявлено около 95 тысяч нарушений закона и принято около 38 тысяч актов реагирования. По материалам проверок возбуждено 259 уголовных дел. Примерно 18 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Защищены права около шести тысяч граждан.

