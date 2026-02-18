В Орловской области не хватает «помощников по уходу»

18.2.2026 | 12:55 Медицина, Новости

В сфере долговременного ухода за пожилыми и инвалидами выявили ряд нарушений.

Тема обсуждалась на заседании профильного комитета областного совета.

Соответствующий региональный проект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография». КСП проверила расходы на его реализацию, совершённые в 2024-м году. Объектами проверок стали региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, а также центры занятости населения Орла и Орловского муниципального округа.

Контрольно-счётная палата выявил ряд нарушений. Так, в некоторых учреждениях не применялась «система единого финансового норматива и учёта плановой численности граждан» (то есть адресатов соответствующих услуг из числа пожилых и инвалидов). Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Также установлены факты начисления премий помощникам по уходу без согласования с руководителем профильного департамента, а также без оценки количественных и качественных результатов их труда, а также его интенсивности.

Серьёзной проблемой является и нехватка таких помощников. Дефицит составляет около 30%.

