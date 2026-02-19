Экс-директор ливенского завода отсудил компенсацию за обвинение в мошенничестве

Иск к Минфину рассмотрел Советский районный суд Орла.

Константин Савков потребовал возмещения морального и материального вреда, причиненного незаконными действиями органов предварительного следствия. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Однако через два с половиной года оно прекращено – в связи с отсутствием в действиях директора завода состава преступления.

Мужчина заявил, что незаконное привлечение к уголовной ответственности заставляло его пребывать в постоянном нервном напряжении и испытывать чувство моральной подавленности, были опорочены его имя и деловая репутация. В процессе расследования уголовного дела он неоднократно обращался за медицинской помощью, в связи с ухудшением здоровья. Истец потребовал возместить моральный вред, оценив его в 3 000 000 рублей, а также расходы на юридическую помощь – 145 000 рублей.

Представитель ответчика Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации не оспаривала право на реабилитацию, вместе с тем полагала заявленный размер требований чрезмерно завышенным.

Суд частично удовлетворил иск, снизив сумму возмещения в 30 раз, – взыскано 100 000 руб. Суд посчитал, что таким решением соблюден баланс частных и публичных интересов, ведь средства казны формируются из налогов. Факт незаконного преследования подтвержден. Учтена длительность расследования (свыше 2,5 лет), но отсутствие меры пресечения и предъявления обвинения. Доводы о влиянии на репутацию и трудоустройство не подтверждены доказательствами.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Что касается самого мнимого мошенничества, ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» получило из федерального бюджета субсидию в размере 7 747 690,06 руб. на возмещение затрат по производству и реализации пилотных партий насосов. Соглашения заключены между Минпромторгом РФ и ОАО. Субсидия покрывала затраты на сырье, оснастку, оплату труда, проектирование, логистику.

Оборудование произведено и реализовано. Выполнение подтверждено накладными, счет‑фактурами, платежными поручениями и др. Средства субсидии не направлялись на премии или выплаты акционерам. Однако Минпромторг РФ расторгнул соглашения и потребовал вернуть деньги, так как не были достигнуты показатели результативности, нарушены требования соглашения к себестоимости и отчетности. В итоге спор признан гражданско‑правовым. Арбитражный суд взыскал с ОАО субсидию (7 747 690,06 руб.) и проценты за пользование чужими средствами (2 203 911,11 руб.). Решение находится на исполнении.

ИА “Орелград”