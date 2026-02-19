Депздрав обязали компенсировать причиненный льготнику моральный вред

В Орловской области суд рассмотрел очередной иск против чиновников от здравоохранения.

Гражданское дело рассмотрел Новосильский районный суд Орловской области. Интересы местного жителя, обладающего льготным статусом, отстаивал в процессе Новосильский межрайонный прокурор. Иск был предъявлен региональному департаменту здравоохранения. Прокурор требовал взыскать с департамента в пользу льготника компенсацию затрат на приобретение лекарственных препаратов и морального вреда.

«В ноябре 2025 года гражданину были выданы рецепты на необходимые ему медикаменты, которые в аптеке в течение всего срока действия рецепта отсутствовали, – сообщила пресс-служба Новосильского районного суда. – В связи с чем, в целях продолжения курса лечения, во избежание тяжелых последствий здоровью, льготник вынужден был приобрести их самостоятельно за счет собственных средств».

Подобных ситуаций в регионе в прошлом году было немало, и практически всегда суды при указанных обстоятельствах встают на сторону льготников. Так произошло и в этом случае. Суд тщательно изучил представленные доказательства и пришел к выводу, что льготник действительно был оставлен без лекарств, получение которых ему гарантирует действующее законодательство. Поэтому департамент здравоохранения обязали компенсировать льготнику ту сумму, которую ему пришлось потратить на препарат из собственного кармана.

«Установив нарушение конституционного права истца, выразившегося в не обеспечении его лекарственными препаратами, что создало условия, угрожающие его жизни и здоровью и, несомненно, причинило физические и нравственные страдания, суд также счел обоснованным требование о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тысяч рублей. На сегодняшний день решение суда в законную силу не вступило», – резюмирует пресс-служба Новосильского районного суда.

Напомним, в конце декабря 2025 года пресс-служба губернатора сообщала о том, что департамент здравоохранения Орловской области достиг соглашения с Министерством здравоохранения России о выделении региону дополнительных 35 миллионов рублей на лекарственное обеспечение льготников, а именно на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.

«Данные средства уже проторгованы, начались поставки лекарственных препаратов на склады, – следовало из сообщения пресс-службы губернатора, опубликованного в предновогодние дни. – В общей сложности проторговано свыше 1,5 миллиарда рублей на закупку лекарственных препаратов на 2026 год, поставки активно идут. С ГУП ОО «Орелфармация» определен график работы аптечных пунктов в праздничные дни – уже в первые дни января по многим аптекам будет осуществляться отпуск препаратов в соответствии с назначениями врача. Ряд лекарств для льготных категорий граждан по отложенным рецептам уже доступны в аптеках».

ИА «Орелград»