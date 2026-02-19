Рабочую группу по электрокарам возглавил Денис Леонов

Новый орган будет курировать вопросы развития зарядной инфраструктуры.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков издал постановление о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Орловской области. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выделит региону субсидию на эти цели. За связь с министерством будет отвечать региональный департамент промышленности и торговли. А вопросами межведомственного взаимодействия займется специально созданная рабочая группа.

Губернатор Андрей Клычков утвердил ее персональный состав и положение о работе нового коллегиального органа. В состав группы включены семь человек, а ее председателем назначен Денис Леонов, член Правительства Орловской области – руководитель департамента промышленности и торговли. Согласно постановлению губернатора новая рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях развития зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Орловской области в рамках федерального проекта «Производство инновационного транспорта».

Последний входит в структуру национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Основной задачей рабочей группы является организация взаимодействия органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, органов местного самоуправления, юридических лиц, которые будут строить и обслуживать электрозарядные станции, а также ресурсоснабжающих организаций, без которых данный проект реализовать невозможно.

Члены рабочей группы имеют право рассматривать на своих заседаниях предложения по включению объектов зарядной инфраструктуры в схему территориального планирования Орловской области, предлагать изменения в региональную нормативную базу. Также они будут отвечать за информационное взаимодействие всех заинтересованных лиц. Рабочая группа получила право запрашивать необходимые ей данные не только у органов власти, но и у предприятий и учреждений.

ИА «Орелград»