Виновник смертельного ДТП остался без наказания

Суд прекратил уголовное дело.

Основанием стало примирение сторон, сообщила пресс-служба Северного районного суда города Орла. Возбуждено оно в прошлом году было по мотивам ДТП, по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как следует из материалов уголовного дела, авария произошла в августе 2025 года. Следствие и суд установили, что в тот день подсудимый двигался по дороге на технически исправном автомобиле.

Водитель, по версии следствия, «без достаточных к тому оснований не был внимателен к дорожной обстановке и ее изменениям, не избрал и не выдержал скорость транспортного средства, безопасную для движения, которая обеспечивала бы ему возможность постоянного контроля за движением с учетом дорожных условий и ночного времени суток». Закончилось все тем, что при повороте налево водитель потерял управление, и машина протаранила опору линии электропередачи.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир транспортного средства, который на момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении, расположенном по центру, не пристегнутый ремнем безопасности, получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, от которых скончался», – сообщили в пресс-службе суда.

Действия водителя состоят в причинной связи с причинением тяжкого вреда здоровью пассажира с последующей смертью – к такому выводу пришли следователи по итогам проведенного расследования и экспертизы. Дело дошло до суда, и уже в судебном заседании адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Эту позицию поддержал и сам подсудимый, признавший вину и не возражавший против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.

Суду он пояснил, что в содеянном раскаивается, причиненный преступлением ущерб он полностью возместил родственнику погибшего пассажира. Представитель потерпевшего, то есть родственника, тоже попросил суд удовлетворить ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого, что и было сделано на основании статьи 25 УПК РФ. стоит отметить, что государственный обвинитель в судебном заседании возражал против прекращения уголовного дела. Но постановление уже вступило в законную силу.

Пресс-служба Северного районного суда так прокомментировала его: «Принимая во внимание, что преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый, относится к категории преступлений средней тяжести, он не судим, на учете в БУЗ ОО «Орловский психоневрологический диспансер», БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, является студентом, имеет постоянную регистрацию на территории Орла, учитывая, что последний примирился с потерпевшим, загладил причиненный вред, у потерпевшего моральных и материальных претензий к подсудимому не имеется, суд счел возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование по статье 25 УПК РФ, в связи с примирением сторон».

