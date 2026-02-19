Дистанционная регистрация бизнеса закрепилась как основной формат

Зафиксирован полуторакратный рост онлайн‑регистраций.

По данным аналитики ВТБ, в 2025 году число компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных через онлайн‑сервис банка, увеличилось в полтора раза по сравнению с 2024 годом. При этом подавляющее большинство – три четверти – новых бизнесов оформляют в регионах. На Москву и область приходится около 25% регистраций, на Санкт‑Петербург с областью – 8%. Среди лидеров также значатся Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Новосибирская и Свердловская области.

Как подчеркнул заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, такой динамике способствует интеграция с государственными платформами, которая существенно экономит время предпринимателей.

Отметим, пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области сообщила, что по состоянию на 1 января 2026 года доля электронной регистрации бизнеса в регионе превысила 90% от общего количества поступивших в регистрирующий орган документов. Это почти на 6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

ИА “Орелград”