Снегопад затруднил движение орловских трамваев

19.2.2026 | 14:09 Новости, Транспорт

Об этом заявил мэр города.

vestiorel.ru

Юрий Парахин прокомментировал ситуацию на совещании с главами муниципальных образований. «Сейчас трамвай ходит до железнодорожного вокзала и фабрики «Восход». Прочищаем пути до «Химмаша»», – рассказал мэр.

Сегодня утром проблемы наблюдались и на участке между вокзалом и «Восходом». В частности — в районе Посадских улиц. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Кроме того, непогода не пощадила и железнодорожный транспорт. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал о внеплановой остановке поезда «Москва-Курск».

«Ласточка», на которой многие орловцы ездят в столицу и обратно, остановилась на въезде в Тулу. «По словам сотрудников РЖД, стрелки на путях занесло снегом», – утверждал источник. Остановка произошла сегодня около полудня.

ИА «Орелград»


