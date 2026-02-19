К биометрии  могут отнести данные о походке и жестах пользователей

Спектр данных и их применения существенно расширяется.

По словам заместителя руководителя технологического блока ВТБ Сергея Безбогова, к 2030 году помимо привычных биометрических платежей по лицу, начнут массово использовать данные о походке и жестах пользователей. Прогнозом эксперт поделился в ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Поведенческая биометрия включает: походку, жесты, мимику, почерк, особенности взаимодействия с гаджетами и даже интернет‑интересы. Может применяться в банках – для антифрода: анализ скорости ввода данных, угла наклона телефона, интенсивности нажатий. Это позволит блокировать подозрительные транзакции и выявлять манипуляции мошенников над клиентом. Возможна блокировка смартфона или умных часов при изменении походки владельца, а также сессии на ноутбуке – при смене стиля печати. В автомобилях – распознавание владельца по манере вождения и посадке. Например, при отклонениях можно снизить скорость и оповестить службу безопасности.

Поведенческая биометрия также полезна в здравоохранении и образовании. Возможна ранняя диагностика болезней по изменениям моторики, походки, почерка или скорости печати. Поведенческая биометрия может способствовать адаптации учебного материала по анализу чтения с экрана и выявлению моментов потери концентрации.

Развитие вероятно получат еще два типа биометрии, которые удобны для организации доступа или оплаты. По венозному рисунку можно делать покупки. Биометрия по радужке глаза позволяет распознавать на расстоянии. Это удобно для доступа к банковским ячейкам, посадки на авиарейсы и поезда.

«Поведенческая биометрия, когда компании будут узнавать своих клиентов и понимать их состояние по походке, мимике, жестам или скорости скроллинга новостной ленты в телефоне – это уже обозримое будущее», – отметил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

ИА “Орелград”