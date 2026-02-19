В Орле пластиковая буква «Г» пробила мужчине голову

19.2.2026 | 7:02 Закон и порядок, Новости

АО «Корпорация «ГРИНН» обязали возместить вред.

Фото: ИА «Орелград»

В результате падения части вывески ТМК  мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред здоровью. Он был доставлен в ООКБ, где проходил лечение в нейрохирургическом отделении. Согласно заключению эксперта БУЗ ОО «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы», полученные травмы повлекли тяжкий вред здоровью.

Мужчина обратился в Заводской районный суд, потребовав компенсации в размере 2 млн рублей. Он указал, что перенес сильные физические и нравственные страдания, последствия травмы проявляются до настоящего времени в виде болей и головокружения. Причина ЧП – ненадлежащее содержание компанией своего имущества (рекламной конструкции — пластиковой буквы «Г»).

Представитель ответчика не оспаривал факт происшествия и вину, но посчитал сумму иска завышенной.

Суд решил взыскать с АО «Корпорация «ГРИНН» в пользу пострадавшего полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

