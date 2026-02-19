Предложен механизм снижения затрат небольших банков на импортозамещение

При этом ЦБ получит быстрый переход на отечественные ИТ-системы всего рынка и новые возможности в сфере регулирования.

В рамках Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах» заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик озвучил предложение по снижению затрат кредитных организаций на импортозамещение.

ВТБ совместно с компанией Т1 планирует создать облачную платформу автоматизированной банковской системы (АБС) и предоставить к ней доступ банкам, не входящим в ТОП‑20. Реализация инициативы позволит уменьшить финансовую нагрузку на небольшие кредитные организации при переходе на отечественное ПО. Также обеспечит более оперативный переход банковского сектора на российские ИТ‑решения. Кроме того, упростит процессы регулирования за счет интеграции отчетных механизмов в облачную платформу.

Единственным препятствием для запуска проекта является отсутствие нормативной базы, разрешающей использование АБС в облачных сервисах.

«Я думаю, Банк России на это смотрит достаточно оптимистично. Во всяком случае, по разговорам я понимаю, что мы туда можем двинуться», – резюмировал Вадим Кулик.

