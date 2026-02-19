Предложен механизм снижения затрат небольших банков на импортозамещение

19.2.2026 | 15:39 Новости, Экономика

При этом ЦБ получит быстрый переход на отечественные ИТ-системы всего рынка и новые возможности в сфере регулирования.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В рамках Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах» заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик озвучил предложение по снижению затрат кредитных организаций на импортозамещение.

ВТБ совместно с компанией Т1 планирует создать облачную платформу автоматизированной банковской системы (АБС) и предоставить к ней доступ банкам, не входящим в ТОП‑20. Реализация инициативы позволит уменьшить финансовую нагрузку на небольшие кредитные организации при переходе на отечественное ПО. Также обеспечит более оперативный переход банковского сектора на российские ИТ‑решения. Кроме того, упростит процессы регулирования за счет интеграции отчетных механизмов в облачную платформу.

Единственным препятствием для запуска проекта является отсутствие нормативной базы, разрешающей использование АБС в облачных сервисах.

«Я думаю, Банк России на это смотрит достаточно оптимистично. Во всяком случае, по разговорам я понимаю, что мы туда можем двинуться», – резюмировал Вадим Кулик.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU