Мошенник притворялся бойцом СВО, чтобы выманивать деньги

Уголовное дело рассмотрел Северный районный суд Орла.

Жертвой стала женщина, чей общий доход в месяц составляет около 37 500 рублей. Она регулярно помогает людям, которые находятся в зоне специальной военной операции, отправляя гуманитарную помощь. В один из дней в соцсети ей пришло сообщение от неизвестного. Мужчина представился и назвал позывной. Заявил, что находится в зоне СВО. (Сознательно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, чтобы ввести собеседницу в заблуждение). Изначально он попросил деньги на сигареты. Она перевела на указанный мобильный телефон 1100 рублей. Далее в переписке под различными предлогами мужчина требовал помощи. Присылал фотографии вещей, которые хочет приобрести, в том числе, обувь, ветровку, и озвучивал суммы. Двумя транзакциями женщина перевела ему по 4000 рублей. Через некоторое время она поняла, что ее обманули и обратилась в отдел полиции.

Обстоятельствами, смягчающим уголовное наказание признаны явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда. Мошенник женат, отец грудного ребенка, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Суд пришел к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно путем назначения наказания в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Учитывая не отбытую часть наказания по другому приговору, добавили еще 287 часов обязательных работ.

В начале февраля приговор вступил в законную силу.

ИА “Орелград”