Приняты меры против завышения закупочных цен на продукты

Областные власти утвердили новую норму.

Соответствующее распоряжение правительства региона в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области подписал Вадим Тарасов. Региональную нормативно-правовую базу дополнили важной нормой, касающейся процедуры закупок продуктов питания. Такие закупки проводят школы, детсады и некоторые другие образовательные учреждения, учреждения соцзащиты и здравоохранения. В ходе проверок, которые проводят счетные органы и ревизионные комиссии, нередко возникают вопросы к формированию начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

В регионе выявлялись случаи, когда продукты питания закупались учреждениями по ценам, выше рыночных. Как правило, проблема касается закупок у единственного поставщика. И вот теперь в постановлении правительства, регламентирующем процедуру закупок, появился дополнительный пункт. Как следует из преамбулы документа, принят он в целях эффективного использования бюджетных средств Орловской области и недопущения случаев завышения начальной максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

Дополнительный пункт фактически вводит новую инструкцию для должностных лиц, отвечающих за закупки продуктов питания. Информация о средних потребительских ценах на продукты содержится в единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). В связи с этим ответственным лицам поручено при формировании цены контракта первым делом «идентифицировать в ЕМИСС среднюю потребительскую цену на соответствующую категорию продуктов питания в Орловской области за последний опубликованный месяц».

То есть цена, указанная в системе, становится основным ориентиром. Далее должностное лицо должно сопоставить опубликованную в ЕМИСС среднюю потребительскую цену на соответствующую категорию продуктов питания в Орловской области с расчетами, произведенными в соответствии с Методическими рекомендациями НМЦК. Согласно новой норме цена за единицу товара, определенная в соответствии с Методическими рекомендациями, не должна превышать опубликованную в ЕМИСС среднюю потребительскую цену за идентичный товар в Орловской области.

В случае превышения цены за единицу товара, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями, над опубликованной в ЕМИСС средней потребительской ценой НМЦК контракта следует формировать, исходя из средней потребительской цены за идентичный товар в Орловской области, опубликованной в ЕМИСС. Причем ответственным лицам теперь придется включать в состав документации о закупке выписку или скриншот страницы ЕМИСС, подтверждающую среднюю потребительскую цену за единицу товара в Орловской области на момент формирования цены контракта.

ИА “Орелград”