Названы главные болезни в Орловской области

Больше всего жителей региона беспокоят болезни органов дыхания.

Напомним, что ранее глава Орловской области Андрей Клычков поручил активизировать работу по диспансеризации населения. В своем Инвестиционном послании губернатор отметил, что «в целях выявления заболеваний на самых ранних стадиях дополнительное внимание направлено на организацию работы с населением в части проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров».

«Результатом этого стало увеличение в 2025 году количества случаев раннего выявления онкологической патологии у населения, что способствует своевременному направлению пациентов на лечение и повышению качества прогнозирования течения болезни, – уточнили в пресс-службе губернатора. – Было выявлено семь случаев прединвазивного рака, то есть на нулевой стадии, 235 случаев на ранней (первой и второй) стадии, что составляет 57 процента от общего количества выявленных случаев».

Между тем, орловцы чаще страдают не от онкологии, а от других заболеваний. Анализ структуры заболеваемости приведен в недавно утвержденной правительством Орловской области программе «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды» – на основе информации об обращаемости орловцев за помощью к медикам. Общая заболеваемость взрослого населения региона в 2024 году незначительно увеличилась и составила 2093,4 обращения к медикам на каждые 1000 человек соответствующего возраста. Для сравнения, в 2023 году показатель составлял 2064,1 случая заболевания, в 2022 году – 2100,8.

Первое место в структуре общей заболеваемости занимают болезни органов дыхания – 487,1 случая на 1000 населения (в 2023 году – 469,1, в 2022 году – 495,7; в 2023 году по Российской Федерации – 266,2; ЦФО – 256,6). Наиболее часто встречаются пневмонии – 7,6 случая на каждые 1000 жителей региона. Самые высокие цифры заболеваемости органов дыхания зафиксированы в Свердловском районе (765,2 случая) и Орловском муниципальном округе (539,1), самые низкие – в Должанском (44,7) и Корсаковском (44,5) районах.

Второе место в структуре общей заболеваемости занимают болезни системы кровообращения – 407,7 случая на каждые 1000 жителей. Здесь самый высокий показатель заболеваемости постоянно фиксируется в Свердловском (684,8) и Мценском (437,3) районах, а самый низкий – в Глазуновском (164,8) и Кромском (135,4) районах. Третье место в структуре общей заболеваемости занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 206,7. Максимальные цифры болезненности зафиксированы в Краснозоренском (366,3) и Ливенском (332,9) районах, минимальные – в Глазуновском (21,1) и Корсаковском (24,1) районах.

«Минимальный уровень заболеваемости характерен для врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений – 1,6 случая на 1000 населения (в 2023 году – 1,7, 2022 году – 1,7; в 2023 году по Российской Федерации – 1,1; ЦФО – 0,8), – говорится в паспорте новой программы. – Общая заболеваемость населения подросткового возраста в регионе в 2024 году составила 2558,4 на 1000 населения. Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет, проживающих в Орловской области, за 2024 год по-прежнему остается высокой и составляет 2509,3 на 1000 населения соответствующего возраста».

Первое место в структуре общей заболеваемости у орловских детей стабильно занимают болезни органов дыхания – 1534 случая на каждые 1000 ребят. Внутри класса максимальные значения приходятся на хронические болезни миндалин и аденоидов – 34,2. Пик болезненности отмечен в Хотынецком районе (2480,2), а минимальный показатель зафиксирован в Сосковском (390,3) и Кромском (642,9) районах.

ИА «Орелград»