Орловец отсудил у «Яндекс.Доставки» более 300 тысяч за видеокарту

Северный районный суд Орла удовлетворил иск о защите прав потребителей.

Мужчина 26 февраля 2025 года отправил видеокарту через пункт выдачи «Яндекс.Доставки». 2 марта товар поступил в место назначения, но 3 марта получатель отказался от получения из-за невозможности забрать его вовремя. 10 марта видеокарта вернулась к владельцу. При проверке 11 марта выяснилось, что она нерабочая: кулеры не выходили на полную мощность, изображение не выводилось на экран, видеокарта не определялась в системе. На плате было обнаружено смещение наклейки с идентификационным номером, следы крепежа, грязь и пыль, а обратная сторона отличалась от заводской.

По заключению эксперта сервисного центра «Багира» от 13 марта, на видеокарте были следы непрофессионального ремонта, GPU пробит, зафиксировано короткое замыкание по 1 вольту.

Мужчина обратился в чат поддержки «Яндекс.Доставки», но получил отказ и рекомендацию обратиться к сайту объявлений, на котором была заключена сделка. После этого орловец подал в полицию заявление о мошенничестве, а 11 апреля направил в «Яндекс.Доставку» претензию с требованием возместить ущерб. Ответа не последовало. Мужчина подал иск в суд.

В ходе разбирательства представитель ООО «Яндекс.Доставка» утверждал, что компания не является надлежащим ответчиком, так как не участвует в сделке на сторонней платформе и лишь предоставляет площадку для размещения заказов на доставку. Однако суд установил, что между ООО «Яндекс.Доставка» и ООО «КЕХ еКоммерц» заключен договор, по которому «Яндекс.Доставка» обязано оказывать услуги по организации перевозок отправлений. При этом «Яндекс.Доставка» несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение отправлений с момента их приема от отправителя до момента вручения получателю или отправителю в случае возврата.

В акте приема-передачи от 26 февраля 2025 года ООО «Яндекс.Доставка» указано как лицо, ответственное за перевозку товара. Доказательств того, что повреждение произошло по вине отправителя или получателя, ответчик не предоставил. Суд признал «Яндекс.Доставку» надлежащим ответчиком.

Суд удовлетворил иск частично: взыскал стоимость видеокарты, расходы на диагностику, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф , почтовые расходы и траты на представителя – всего 343 798 рублей.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”