Орловцев осудили за массовую гибель рыбы

Также мужчин признали виновными в незаконных манипуляциях с оружием.

Дело рассматривал Залегощенский районный суд. На скамье подсудимых оказались трое местных жителей.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, установлено, что один из них «незаконно приобрёл, а затем хранил боевое огнестрельное оружие и патроны к нему, а также взрывчатые вещества и взрывные устройства».

Также мужчина сам изготовил взрывное устройство, которое использовали для незаконной «рыбалки».

В январе 2025 года сообщники опустили устройство на дно реки Неручь и привели в действие. Взрыв вызвал массовую гибель рыбы. Затем участники противозаконного мероприятия распределили «улов» между собой.

Однако при попытке повторно совершить аналогичное деяние их действия пресекли сотруднки Управления ФСБ по Орловской области. В итоге суд признал граждан виновными и назначил им различные наказания — в зависимости от их ролей при совершении преступлений.

Известно, что одного из орловцев приговорили к восьми годам лишения свободы и оштрафовали на полмиллиона. Двое других отделались просто крупными штрафами (550 и 650 тысяч рублей).

Оружие и боеприпасы изъяли из незаконного оборота. Также у осуждённых конфисковали подводную видеокамеру, которая использовалась для нелегальной рыбалки. Технику обратили в доход государства.

ИА «Орелград»