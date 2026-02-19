Завтра в центре Орла ограничат движение

Причиной станет подготовка к празднованию Дня защитника Отечества.

Об этом сообщили в пресс-службе админстрации города.

Ограничения движения вводятся с 09:30 до 11:30

на площади и улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),

на улице Максима Горького (от Брестской до Пионерской),

на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской)

и на улице Сурена Шаумяна (от Полесской до бульвара Победы).

Также с полуночи и до 11:30 будет ограничена стоянка автомобилей

на Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35)

и на Сурена Шаумяна (от Полесской до бульвара Победы).

ИА «Орелград»