Завтра в центре Орла ограничат движение

19.2.2026 | 16:15 Новости, Транспорт

Причиной станет подготовка к празднованию Дня защитника Отечества.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в пресс-службе админстрации города.

Ограничения движения вводятся с 09:30 до 11:30

  • на площади и улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),
  • на улице Максима Горького (от Брестской до Пионерской),
  • на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской)
  • и на улице Сурена Шаумяна (от Полесской до бульвара Победы).

Также с полуночи и до 11:30 будет ограничена стоянка автомобилей

  • на Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35)
  • и на Сурена Шаумяна (от Полесской до бульвара Победы).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU