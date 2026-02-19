Завтра в центре Орла ограничат движение

Причиной станет подготовка к празднованию Дня защитника Отечества.
Об этом сообщили в пресс-службе админстрации города.
Ограничения движения вводятся с 09:30 до 11:30
- на площади и улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),
- на улице Максима Горького (от Брестской до Пионерской),
- на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской)
- и на улице Сурена Шаумяна (от Полесской до бульвара Победы).
Также с полуночи и до 11:30 будет ограничена стоянка автомобилей
- на Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35)
- и на Сурена Шаумяна (от Полесской до бульвара Победы).
ИА «Орелград»