Под Ливнами почти за миллион пытаются продать спортзал

Объект вошел в план приватизации муниципального имущества Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области.

Спортзал находится в поселке Дубки на улице Мира. Построен в 1990 году. Одноэтажное нежилое здание №31 имеет площадь 381,4 кв. м. Вместе с ним продается участок. 735 «квадратов» земли предназначены для эксплуатации и обслуживания спортзала.

Объект находится в 2,5 км от Ливен. Местоположение характеризуется хорошей транспортной доступностью. Вдоль границы участка проходит улица. Состояние дорожно покрытия хорошее. Окружающая территория обладает высокоразвитой инженерной инфраструктурой. Расположение объекта имеет «среднюю степень привлекательности», указано в оценке.

Начальная цена реализуемого имущества – 903 000 рублей. Шаг аукциона – 5%. Для участия в торгах необходим задаток в размере 10%. Будущего собственника планируют определить 17 марта. Подробнее о лоте и состоянии можно узнать в ГИС «Торги».

ИА “Орелград”