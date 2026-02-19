На Орловщине хотят выпускать спортивные мотоциклы

19.2.2026

О проекте задумались в компании «Три точки мануфактуринг».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

«Предприятие… планирует выпускать спортивный двухколесный транспорт. Такого производства в стране пока нет», – сообщают «Вести-Орёл».

На данный момент компания активно обеспечивает автомобильную промышленность высокотехнологичными изделиями собственного производства.

Однако здесь заинтересованы и в развитии мотоспорта. Так, на днях в Сосковском районе стартовало строительство трассы всероссийского уровня. Первые соревнования должны провести на ней уже в этом году.

ИА «Орелград»


