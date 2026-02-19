Орловские города подняли тарифы на похороны

19.2.2026 | 8:20 Важное, Новости, Общество

Стоимость услуг в некоторых муниципалитетах поднята «задним числом».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Муниципальные образования Орловской области подняли стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Произошло это не очень синхронно. Например, власти Болхова успели принять такое решение в конце января 2026 года, а власти Орла и Ливен сделали это лишь в конце первой недели февраля. Объединяет такие решения тот факт, что новая стоимость похоронных услуг распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2026 года.

В частности, в Орле вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов, принятое на сессии, прошедшей 6 февраля. Согласно ему в целом с 1 февраля 2026 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, увеличена с 9165,37 рубля до 9678,63 рубля.

При этом оформление документов, необходимых для погребения, осталось бесплатным. А в указанную выше сумму входят тарифы за: предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения (2263 рубля), перевозку тела или останков умершего на кладбище или в крематорий (1302,34 рубля), погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом (6113,29 рубля).

Также городские депутаты утвердили стоимость услуг по погребению при отсутствии супруга, близких и иных родственников либо законного представителя, умершего или при невозможности осуществить ими погребение. Эта же «цена» действует в отношении безымянных трупов, личность которых полиции установить не удалось. Таких граждан хоронят за казенный счет. В данном случае общая стоимость услуги по погребению также составляет 9678,63 рубля (облачение тела – 261,27 рубля, предоставление гроба – 1611,87 рубля, перевозка умершего на кладбище – 1692,21 рубля, погребение – 6113,28 рубля).

В городе Ливны по постановлению администрации общая стоимость услуг по погребению увеличена с 9165,37 рубля до 9678,63 рубля. То есть, общая цена такая же, как в Орле, но состав тарифа другой. Так, оформление документов, необходимых для погребения, как и в Орле в Ливнах бесплатно. А стоимость услуг складывается из следующих расценок: предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, – 5477,31 рубля; перевозка тела умершего на кладбище – 833,86 рубля; погребение – 3 367,46 рубля.

То есть в Ливнах погребение обходится вдвое дешевле, чем в Орле, но предоставление гроба вдвое дороже. А общий комплекс услуг стоит одинаково. Добавим, что и в других городах, районах и округах Орловщины общая стоимость услуг по погребению с 1 февраля составляет 9678,63 рубля.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU