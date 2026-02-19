Орловские города подняли тарифы на похороны

Стоимость услуг в некоторых муниципалитетах поднята «задним числом».

Муниципальные образования Орловской области подняли стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Произошло это не очень синхронно. Например, власти Болхова успели принять такое решение в конце января 2026 года, а власти Орла и Ливен сделали это лишь в конце первой недели февраля. Объединяет такие решения тот факт, что новая стоимость похоронных услуг распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2026 года.

В частности, в Орле вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов, принятое на сессии, прошедшей 6 февраля. Согласно ему в целом с 1 февраля 2026 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, увеличена с 9165,37 рубля до 9678,63 рубля.

При этом оформление документов, необходимых для погребения, осталось бесплатным. А в указанную выше сумму входят тарифы за: предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения (2263 рубля), перевозку тела или останков умершего на кладбище или в крематорий (1302,34 рубля), погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом (6113,29 рубля).

Также городские депутаты утвердили стоимость услуг по погребению при отсутствии супруга, близких и иных родственников либо законного представителя, умершего или при невозможности осуществить ими погребение. Эта же «цена» действует в отношении безымянных трупов, личность которых полиции установить не удалось. Таких граждан хоронят за казенный счет. В данном случае общая стоимость услуги по погребению также составляет 9678,63 рубля (облачение тела – 261,27 рубля, предоставление гроба – 1611,87 рубля, перевозка умершего на кладбище – 1692,21 рубля, погребение – 6113,28 рубля).

В городе Ливны по постановлению администрации общая стоимость услуг по погребению увеличена с 9165,37 рубля до 9678,63 рубля. То есть, общая цена такая же, как в Орле, но состав тарифа другой. Так, оформление документов, необходимых для погребения, как и в Орле в Ливнах бесплатно. А стоимость услуг складывается из следующих расценок: предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, – 5477,31 рубля; перевозка тела умершего на кладбище – 833,86 рубля; погребение – 3 367,46 рубля.

То есть в Ливнах погребение обходится вдвое дешевле, чем в Орле, но предоставление гроба вдвое дороже. А общий комплекс услуг стоит одинаково. Добавим, что и в других городах, районах и округах Орловщины общая стоимость услуг по погребению с 1 февраля составляет 9678,63 рубля.

ИА «Орелград»