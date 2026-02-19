Орловский бизнес провернул 900 миллиардов рублей

Оборот организаций региона оценили статистики.

В 2025 году общий оборот организаций Орловской области сложился в сумме 902,2 миллиарда рублей, что на 7,5 процента больше, в действующих ценах, чем было в 2024 году. Удивительно, но на фоне роста указанного показателя индекс промышленного производства в 2025 году по отношению к предыдущему году составил всего 96,3 процента. Впрочем, оборот организаций отражает их коммерческую деятельность.

В состав этого показателя включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров, без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций, пояснили в Орелстате.

Что касается показателей в разрезе отраслей, то, по предварительной оценке, объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (то есть сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения) в 2025 году составил в действующих ценах 181,5 миллиарда рублей, или 102,5 процента, в сопоставимых ценах, к уровню 2024 года. Производство продукции растениеводства увеличилось на 1,4 процента, продукции животноводства – на 4,9 процента.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в 2025 году в Орловской области составил 46,8 миллиарда рублей, или 110 процентов, в сопоставимой оценке, к уровню 2024 года. Наиболее заметный вклад в общий оборот вносят торговцы. Так, оборот розничной торговли в январе-декабре 2025 года сложился в сумме 235,7 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2 процента превысило уровень 2024 года.

Оборот оптовой торговли в январе-декабре 2025 года сложился в сумме 303,1 миллиарда рублей, при этом уступив 3,3 процента показателю предыдущего года. Снизил показатели своей работы и общепит. По оценкам Орелстата, в январе-декабре 2025 года оборот общественного питания с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей составил 7,6 миллиарда рублей, или всего 98,7 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года.

ИА “Орелград”