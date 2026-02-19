В Орловской области появился новый «Земский фельдшер»

19.2.2026 | 10:26 Медицина, Новости

В Нетрубежский ФАП Колпнянского района пришла работать Ольга Новикова.

zaizobilie-kolpna.ru

Об этом пишет местная газета «За изобилие».

Новикова родилась в этой же местности в деревне Долгий Колодезь. Окончила Щигровское медицинское училище (в Курской области). Затем работала фельдшером доврачебного кабинета в Колпнянской районной больнице.

После орловчанка переехала в Курск, где в течение 10 лет работала на Станции переливания крови и в Территориальном центре медицины катастроф. Однако «узнав, что родная деревня осталась без фельдшера, решила, что здесь её знания и умения гораздо нужнее», – пишет издание.

Кроме Долгого Колодезя ФАП обслуживает деревни Логачёвка, Ниженка и Прокоповка.

ИА «Орелград»


