В Орловской области появился новый «Земский фельдшер»

В Нетрубежский ФАП Колпнянского района пришла работать Ольга Новикова.

Об этом пишет местная газета «За изобилие».

Новикова родилась в этой же местности в деревне Долгий Колодезь. Окончила Щигровское медицинское училище (в Курской области). Затем работала фельдшером доврачебного кабинета в Колпнянской районной больнице.

После орловчанка переехала в Курск, где в течение 10 лет работала на Станции переливания крови и в Территориальном центре медицины катастроф. Однако «узнав, что родная деревня осталась без фельдшера, решила, что здесь её знания и умения гораздо нужнее», – пишет издание.

Кроме Долгого Колодезя ФАП обслуживает деревни Логачёвка, Ниженка и Прокоповка.

ИА «Орелград»