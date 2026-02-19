В Москве навестили орловских участников СВО, проходящих лечение

19.2.2026 | 15:55 Новости, СВО

В медучреждение пришёл замгубернатора Александр Бирюков.

orel-region.ru

Он является главой представительства нашей области при федеральном правительстве. Визит состоялся в связи с наступающим Днём защитника Отечества.

Сейчас здесь проходят лечение семеро жителей Орловской области — участников специальной военной операции. Чиновник передал им слова благодарности от губернатора и всех жителей нашего региона, вручил подарки, а также открытки, написанные детьми.

Также Бирюков узнал о том, как идёт лечение наших бойцов, и поговорил с ними лично. Все проблемные вопросы переданы в орловский филиал фонда «Защитники Отечества» и региональные органы власти.

Кроме того, представитель Орловщины пообщался с главным врачом медицинского учреждения и ознакомился с передовыми технологиями по оказанию протезной и ортопедической помощи, а также последующей реабилитации. «Это позволяет дополнительно оценить имеющуюся в области инфраструктуру с целью привнесения лучших практик», – пояснил Александр Бирюков.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»


