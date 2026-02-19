В мэрии Орла опровергают данные о пробках

Интеллектуальная транспортная система зафиксировала только один случай.

О нём рассказал заместитель начальника городского управления по организации дорожного движения Олег Холченков.

По его словам, пробка образовалась на границе Железнодорожного и Северного районов. Мусоровоз не смог подняться в гору на перекрёстке Московского шоссе и улицы Михалицына. Затор сформировался со стороны завода «Текмаш».

Однако проблему ликвидировали за 10 минут.

«ИТС отключили таймер светофора и увеличили время проезда по Московскому шоссе в прямом направлении и в направлении налево. До того момента, как грузовик находился на перекрёстке, мы помогали сохранить имеющийся темп», – указал замглавы профильного управления.

Пресс-служба мэрии Орла утверждает, что «несмотря на снежную ночь этим утром пробка на Михалицина была единственной».

ИА «Орелград»